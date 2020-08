Monza, droga e munizioni in casa: arrestato fotografo incensurato (Di giovedì 6 agosto 2020) Monza, 6 agosto 2020 - Un 44enne incensurato di professione fotografo è stato arrestato ieri a Monza dalla polizia per detenzione e spaccio di stupefacenti. Nel corso di una perquisizione nella villa ... Leggi su ilgiorno

Ieri mercoledì 5 agosto, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato, a Monza, un 44enne italiano per detenzione e spaccio di stupefacenti. I poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Vi ...Usava marijuana legale per motivi professionali e pensava di essere al riparo da eventuale controlli. La polizia di Stato ha arrestato un uomo di 44 anni di Monza che in un casolare nella sua propriet ...