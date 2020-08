Monza, Brocchi carico: “Serie A? Questo è l’obiettivo di Berlusconi e Galliani. Mi aspetto qualche giocatore…” (Di giovedì 6 agosto 2020) Intervistato da Sportitalia dopo la vittoria per 6-1 contro la Primavera della Juventus, il tecnico del Monza Cristian Brocchi ha parlato della squadra e della prossima stagione. Il mister non ha fatto mistero dell'obiettivo ormai dichiarato di provare il grande salto di categoria. Dopo la promozione in Serie B, si tenterà l'assalto al massimo campionato italiano.Brocchi: "Serie A l'obiettivo. Mi aspetto qualche innesto"caption id="attachment 820895" align="alignnone" width="594" Brocchi (Getty images)/caption"La pressione ci sarà sempre, abbiamo iniziato il cammino per arrivare in A", ha esordito Brocchi. "Ma come sappiamo tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Dobbiamo provare a fare il salto perché Berlusconi e ... Leggi su itasportpress

