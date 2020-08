Monica Bellucci e Vincent Cassel di nuovo insieme per la figlia Deva (Di giovedì 6 agosto 2020) Hanno fatto sospirare in molti le foto di Monica Bellucci e Vincent Cassel di nuovo insieme. L’ex coppia d’oro del cinema si è ritrovata sulle sponde del Lago di Como non per un ritorno di fiamma, ma per la figlia Deva. La modella 15enne si trova a Bellagio per uno spot di moda insieme a mamma Monica, e il bell’attore francese ha deciso di cogliere l’occasione e passare un po’ di tempo con i figli. Vincent Cassel e Monica Bellucci sul lago di Como Le foto di Chi li mostrano insieme nella bellissima terrazza del Grande Hotel Villa Serbelloni, sorridenti. Monica ... Leggi su thesocialpost

