Michelle Obama sta male e sbotta: “Mi sveglio in piena notte e…” (Di giovedì 6 agosto 2020) La depressione è la malattia del nostro secolo e nessuno può davvero definirsi immune. Nessuno. Neanche Michelle Obama. Proprio lei che, da migliaia di donne, è considerata un vero e proprio punto di riferimento, un modello da seguire, ha dimostrato di essere esattamente come tutti gli esseri umani: fragile. La ex first lady ha raccontato di essere immersa in un periodo psicologicamente difficile. Ne ha parlato lei stessa durante la seconda puntata del suo podcast omonimo, ascoltabile su Spotify. L’episodio era dedicato alla salute mentale. Quale migliore occasione per parlare in prima persona del suo malessere. «Da qualche tempo soffro di una lieve depressione e sto cercando di combatterla», ha raccontato la donna. La depressione della ex first lady Michelle Obama ... Leggi su velvetgossip

