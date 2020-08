Michelle Obama soffre di depressione: la rivelazione lascia tutti senza parole (Di giovedì 6 agosto 2020) Michelle Obama ha rivelato di soffrire di depressione, la rivelazione ha lasciato i fan senza parole, nessuno se lo sarebbe aspettato. Getty ImmagesL’ex First Lady degli Stati Uniti d’America si è resa protagonista di una difficile ammissione. Avvocatessa, si è fatta conoscere come moglie di Barack Obama, diventando poi una figura di riferimento per le donne di tutto il mondo. Oggi Michelle Obama ha ammesso le sue fragilità, lasciando i suoi fan completamente senza parole. Michelle Obama soffre di depressione <> on October 17, 2014 in ... Leggi su chenews

SkyTG24 : Michelle Obama: 'Soffro di una forma leggera di depressione' - Corriere : Michelle Obama confessa: «Dopo il Covid soffro di una leggera forma di depressione» - TizianaFerrario : Anche io sarei un po’ depressa con un presidente come Trump che inonda di notizie contraddittorie gli… - zazoomblog : Michelle Obama soffre di depressione: la rivelazione lascia tutti senza parole - #Michelle #Obama #soffre… - goccedicristall : Michelle Obama dice di essere depressa Le persone: come fa ad essere depressa se è ricca? ?? Ragazzi la depression… -