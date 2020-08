Michelle Obama racconta: 'La pandemia, Trump, il razzismo mi hanno causato una lieve depressione' (Di giovedì 6 agosto 2020) La pandemia, la presidenza Trump, le tensioni razziali: sono stati questi elementi di un anno che difficile è dire poco a causare una 'lieve depressione' a Michelle Obama, come racconta la stessa ex ... Leggi su globalist

