Michele Morrone, le parole dopo l’esplosione a Beirut: paura per i figli (Di giovedì 6 agosto 2020) dopo l’esplosione avvenuta a Beirut, che ha coinvolto anche famiglie italiane, Michele Morrone spiega su Instagram come stanno i figli che vivono in Libano Fonte foto: Getty ImagesÈ notizia di questi giorni la terrificante esplosione avvenuta nella capitale libanese, Beirut, che ha sconvolto il mondo intero e che ha causato centinaia di morti e migliaia di feriti, un bilancio atroce. Ci sono anche alcune famiglie italiane coinvolte, considerando tutti i cittadini che vivono in Libano. Tra questi vi è Michele Morrone. L’attore è sposato con Rouba Saadeh, la stilista libanese che dal 2014 è sposata con lui e con la quale ha messo al mondo due bambini: Marcus e Brando. I molti fan del modello e ... Leggi su chenews

