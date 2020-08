Meteo prossimi giorni: irrompe BOLLA d’aria calda, verso Italia, conseguenze (Di giovedì 6 agosto 2020) Ed ecco che l’evoluzione Meteo dei prossimi giorni prospetta novità, come d’altronde abbiamo ampiamente evidenziato. Come si vede dalle mappe a corredo di questo approfondimento, una notevole anomalia termica positiva si dirigerà intensificandosi verso la Francia, per poi spostarsi verso l’Italia, dove la differenza dalla norma sarà inferiore che in Francia, ma non gli effetti. In Italia abbiamo temperature medie alla quota di 1500 metri (la mappa) maggiori che in Francia, dove d’Estate, sempre più si verificano importanti sbalzi termici. I francesi hanno un clima decisamente più fresco rispetto all’Italia, eppure i record di caldo sono decisamente maggiori. Ad ... Leggi su meteogiornale

3BMeteo : L'evoluzione #meteo dei prossimi giorni. Verso un graduale miglioramento e ritorno dell'alta pressione. Ne parliam… - angiuoniluigi : RT @3BMeteo: L'evoluzione #meteo dei prossimi giorni. Verso un graduale miglioramento e ritorno dell'alta pressione. Ne parliamo su @radio… - stefano_6000 : RT @3BMeteo: L'evoluzione #meteo dei prossimi giorni. Verso un graduale miglioramento e ritorno dell'alta pressione. Ne parliamo su @radio… - Iw1prt_Alberto : RT @3BMeteo: L'evoluzione #meteo dei prossimi giorni. Verso un graduale miglioramento e ritorno dell'alta pressione. Ne parliamo su @radio… - alexssandropls : RT @3BMeteo: L'evoluzione #meteo dei prossimi giorni. Verso un graduale miglioramento e ritorno dell'alta pressione. Ne parliamo su @radio… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo prossimi Meteo NOVARA 6/08/2020: sole e caldo oggi e nei prossimi giorni iL Meteo METEO ROMA – Tutto SOLE e temperature in progressivo aumento, quali previsioni per il prossimo FERRAGOSTO?

Salvo che per qualche nota d’instabilità sulle regioni meridionali peninsulari e sulla Sicilia, sull’Italia avreo condizioni meteo stabili e soleggiate. Anche sulla città di Roma pertanto troviamo tut ...

Meteo prossimi giorni: irrompe BOLLA d’aria calda, verso Italia, conseguenze

Ed ecco che l’evoluzione meteo dei prossimi giorni prospetta novità, come d’altronde abbiamo ampiamente evidenziato. Come si vede dalle mappe a corredo di questo approfondimento, una notevole anomalia ...

Salvo che per qualche nota d’instabilità sulle regioni meridionali peninsulari e sulla Sicilia, sull’Italia avreo condizioni meteo stabili e soleggiate. Anche sulla città di Roma pertanto troviamo tut ...Ed ecco che l’evoluzione meteo dei prossimi giorni prospetta novità, come d’altronde abbiamo ampiamente evidenziato. Come si vede dalle mappe a corredo di questo approfondimento, una notevole anomalia ...