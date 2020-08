Meteo prossimi giorni: BOLLA d’aria calda, rotta Italia, conseguenze (Di giovedì 6 agosto 2020) Ed ecco che l’evoluzione Meteo dei prossimi giorni prospetta novità, come d’altronde abbiamo ampiamente evidenziato. Come si vede dalle mappe a corredo di questo approfondimento, una notevole anomalia termica positiva si dirigerà intensificandosi verso la Francia, per poi spostarsi verso l’Italia, dove la differenza dalla norma sarà inferiore che in Francia, ma non gli effetti. In Italia abbiamo temperature medie alla quota di 1500 metri (la mappa) maggiori che in Francia, dove d’Estate, sempre più si verificano importanti sbalzi termici. I francesi hanno un clima decisamente più fresco rispetto all’Italia, eppure i record di caldo sono decisamente maggiori. Ad esempio, Parigi va sui 43°C. Ma da ... Leggi su meteogiornale

