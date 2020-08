Meteo, le previsioni di venerdì 7 agosto e del weekend (Di venerdì 7 agosto 2020) Un centro di bassa pressione si sta lentamente spostando verso la Grecia: piogge, temporali e locali grandinate stanno insistendo ancora al Sud, mentre al Settentrione il tempo è maggiormente soleggiato. Venerdì il quadro Meteorologico rimarrà ancora incerto sul basso Adriatico e su alcune regioni del Sud dove potranno scoppiare forti temporali. Isolati piovaschi saranno possibili anche tr l'Appennino laziale e quello abruzzese in locale sconfinamento al basso Lazio. Le temperature saranno in rialzo ovunque e comprese tra 29 e 33 gradi al Centro Nord, qualche grado in meno atteso al Meridione.Anticipazione fine settimanaNel corso del weekend l'alta pressione tornerà ad essere la protagonista di questo scorcio d’estate. Non mancherà qualche nota instabile: sabato 8 agosto saranno possibili residui ... Leggi su tg24.sky

