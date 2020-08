Meloni “Blocco licenziamenti solo con pagamento della Cig” (Di giovedì 6 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Noi di Fratelli d'Italia abbiamo sempre detto che è giusto il blocco dei licenziamenti solo se corrisponde senza limitazione al pagamento della cassa integrazione”. Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a Ostia per la presentazione della campagna estiva del partito. “Una cosa è che tu paghi la cassa integrazione e quindi chiedi di non licenziare, altra cosa è se impedisci di licenziare ma non offri altri strumenti alle alle aziende che sono in ginocchio. Tra l'altro – ha aggiunto – in questi mesi noi abbiamo provato a fare una serie di proposte che avrebbero aiutato anche il tema del lavoro rispetto alle ipotesi della cassa integrazione. Ad esempio, avevamo chiesto che le ... Leggi su iltempo

