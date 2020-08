Meghan Markle oltre ogni limite, lo sfregio alla Regina nel giorno del compleanno: "Elisabetta furibonda". Perché.... (Di giovedì 6 agosto 2020) Meghan Markle compie 39 anni. La duchessa di Sussex ha ricevuto gli auguri di tutta la royal family, anche la Regina Elisabetta. Ma c'è di più Perché la sovrana avrebbe anche tentato di riprendere i rapporti con la coppia ribelle. Secondo il settimanale Oggi infatti Elisabetta avrebbe invitato Harry, Meghan e il piccolo Archie a trascorrere qualche giorno nella sua residenza estiva di Balmoral. Ma l'invito sarebbe stato rifiutato e la Regina non l'avrebbe presa bene: "È furiosa", spiega il giornale. Meghan ha così preferito festeggiare con gli amici nella casa di Los Angeles, dove la coppia si è trasferita dopo l'addio alla famiglia reale. Leggi su liberoquotidiano

