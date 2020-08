Max Nardari apre il Festival del Cinema di Sabaudia 2020 da Direttore Artistico (Di giovedì 6 agosto 2020) Max Nardari è stato riconfermato per la seconda volta come Direttore Artistico di “Sabaudia Studios, Festival del Cinema”, uno dei Festival del Cinema più importanti, ed in particolare sulla commedia italiana, che avrà luogo nella piazza principale di Sabaudia dal 6 al 13 agosto 2020. Max è un regista, sceneggiatore, produttore e anche cantautore che torna a far parlare di sé dopo l’uscita della commedia italo russa dal titolo Di tutti i colori del 2019 che vanta di un cast di successo: Alessandro Borghi, Giancarlo Giannini e Nino Frassica tra i tanti. Con la You Marketing, già leader nell’organizzazione di eventi musicali, ha organizzato le 8 serate ... Leggi su quotidianpost

Sabaudia – Il grande cinema italiano sta per sbarcare nella città delle dune, con una programmazione di spicco e tanti ospiti d’eccezione: dal 6 al 13 agosto torna Sabaudia Studios, la rassegna estiva ...

