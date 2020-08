Mascherine in tessuto, l'UFSP smentisce (Di giovedì 6 agosto 2020) Che siano diventate lo standard rispetto a quelle chirurgiche «è una notizia falsa diffusa dall'agenzia Keystone-ATS». Leggi su media.tio.ch

BERNA - Mascherine in tessuto raccomandate rispetto a quelle chirurgiche? «È una notizia falsa», dichiara un portavoce dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) a 20 Minuten. La notizia era s ...

UFSP: nuove raccomandazioni per mascherine

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha aggiornato le sue raccomandazioni sull'uso delle mascherine: le persone che soffrono di malattie respiratorie devono utilizzare quelle monouso, ad es ...

