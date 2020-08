Marvel's Avengers in un nuovo video che mostra l'Helicarrier, il quartier generale dei supereroi (Di giovedì 6 agosto 2020) Come ogni supereroe che si rispetti, anche in Marvel's Avengers i nostri protagonisti avranno a disposizione un quartier generale, chiamato Helicarrier. La gigantesca casa volante per i giocatori sarà un vero e proprio hub sia per quanto riguarda la campagna giocatore singolo che nella modalità War Zone.Secondo quanto svelato dal director di War Zone Phil Therien, l'Helicarrier sarà inizialmente in uno stato pietoso e starà ai giocatori ricostruire il velivolo. "Dopo che sarete in grado di mettere insieme alcuni pezzi e di trovare la tecnologia adatta per Tony Stark, l'elicottero diventerà più funzionale".La scorsa settimana si è tenuto il War Table in cui sono state mostrate diverse feature, missioni e molto altro che i ... Leggi su eurogamer

RedBlack85 : Consigli e trucchetti per il weekend della beta del pre-ordine di Marvel’s Avengers PlayStation… - Nova9986 : RT @PlayStationIT: Consigli e trucchetti per il weekend della beta del pre-ordine di Marvel’s Avengers - top10games_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #9: Marvel's Avengers - Deluxe Edition - Day-One - PlayStation 4 editore Squa… - Giu_8 : RT @PlayStationIT: Consigli e trucchetti per il weekend della beta del pre-ordine di Marvel’s Avengers - PlayStationIT : Consigli e trucchetti per il weekend della beta del pre-ordine di Marvel’s Avengers -

Ultime Notizie dalla rete : Marvel Avengers Marvel Avengers | La nostra prova della beta Tom's Hardware Italia Nia DaCosta, una donna alla regia di 'Captain Marvel 2'

Newyorkese classe 1989, la regista e sceneggiatrice Nia DaCosta ha esordito nel 2018 con il convincente 'Little Woods', che l'ha catapultata d'un tratto nel giro di Hollywood che conta: ha ottenuto di ...

“Captain Marvel 2”, la regia del sequel a Nia DaCosta

Nia DaCosta, regista del reboot di Candyman e di Little Woods, è stata incaricata dai Marvel Studios di realizzare il sequel di Captain Marvel, che vedrà il ritorno di Brie Larson nel ruolo dell’eroin ...

Newyorkese classe 1989, la regista e sceneggiatrice Nia DaCosta ha esordito nel 2018 con il convincente 'Little Woods', che l'ha catapultata d'un tratto nel giro di Hollywood che conta: ha ottenuto di ...Nia DaCosta, regista del reboot di Candyman e di Little Woods, è stata incaricata dai Marvel Studios di realizzare il sequel di Captain Marvel, che vedrà il ritorno di Brie Larson nel ruolo dell’eroin ...