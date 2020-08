Martina Franca: obbligo di mascherine nelle strade principali del centro storico e al mercato, ordinanza Provvedimento del sindaco (Di giovedì 6 agosto 2020) Con ordinanza sindacale n. 34 del 6/8/20 firmata dal sindaco Ancona, è fatto obbligo, fino al 30 agosto, di indossare la mascherina chirurgica o di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso, con esclusione di dispositivi con filtro, tutti i giorni dalle ore 19.00 alle ore 2.00 del giorno successivo in Piazza Roma, Corso Vittorio Emanuele e Piazza Plebiscito. Viene, inoltre, prorogata l’ordinanza sindacale n. 28 del 9/6/20 ovvero l’obbligo di indossare la mascherina nell’area ... Leggi su noinotizie

