Marquez e la placca rotta, Puig: 'Stava aprendo una finestra' (Di giovedì 6 agosto 2020) Un incidente domestico, un po' grottesco, ma dalle conseguenze molto serie. Questa sarebbe la causa della seconda operazione al braccio di Marc Marquez, dopo la frattura dell'omero rimediata nella ... Leggi su gazzetta

MaxKidd7_MD : @SkySportMotoGP @SkySport @marcmarquez93 @SandroDonatoG @MotoGP In pratica in un colpo ha ammesso: l'errore del med… - Corriere : La verità Honda su Marquez: «Azzardo? No, placca rotta mentre apriva una finestra» - Corriere : La verità Honda su Marquez: «Azzardo? No, placca rotta mentre apriva una finestra» - motosprint : #Puig: “La placca di #Marquez si è rotta aprendo una finestra” - MatteoPuzzuoli : Alberto #Puig: 'La placca si è rotta mentre Marc stava aprendo una finestra con il braccio destro, lunedì scorso a… -