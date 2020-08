Marito violento, lei finge ordine pizza ma chiama 113: Conte telefona al poliziotto eroe (Di giovedì 6 agosto 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha telefonato per complimentarsi con il poliziotto Vincenzo Tripodi, l’agente che domenica sera era in servizio presso la centrale operativa della questura di Torino. ‘Buonasera vorrei ordinare una pizza’: ma era al telefono con il 113. Dall’altra parte del filo c’era Vincenzo Tripodi, poliziotto in servizio a Torino ma calabrese di origini. L’agente ha capito tutto, anche quando la donna ha aggiunto “una pizza baby” per far capire che in casa c’era anche un bambino. La telefonata della donna, in realtà, era una drammatica richiesta d’aiuto: il Marito stava picchiando lei e il figlio di 10 anni, era arrabbiato per un ... Leggi su chenews

