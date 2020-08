Maria Pia Liviadotti, chi è la vittima italiana di Beirut. Dieci i connazionali feriti (Di giovedì 6 agosto 2020) Si chiamava Maria Pia Liviadotti la donna italiana morta nella catastrofe di Beirut. La donna, di 92 anni, era nata nella capitale libanese ed era la moglie Lutfallah Abi Sleiman, in passato medico di fiducia dell'ambasciata d'Italia nel paese mediorientale. A confermate che tra i morti causati dalla tremenda esplosione di martedì 4 agosto nel porto della città c'era anche una connazionale è stata la Farnesina. Secondo quanto si apprende sono Dieci gli italiani feriti, nessuno in gravi condizioni. Tra questi un militare Unifil del contingente italiano in Libano. Leggi su iltempo

repubblica : Cieche dalla nascita, le gemelle Federica e Maria Pia si laureano nello stesso giorno: 'Mai arrendersi' - tempoweb : Chi è la vittima italiana di #Beirut. Dieci i connazionali feriti #6agosto #esplosione #libano… - tigrelt : RT @Libero_official: A #Beirut anche una vittima italiana, la moglie del medico di fiducia della nostra ambasciata: addio a Maria Pia Livad… - _fiorucci : RT @_DAGOSPIA_: A CAUSA DELL'ESPLOSIONE DI BEIRUT È MORTA ANCHE UN'ITALIANA, MARIA PIA LIVADIOTTI (92 ANNI) - Agenpress : Beirut. Morta nell'esplosione una italiana di 92 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Pia Piscina: caos a Maria Pia, contratto risolto Alguer.it Beirut, morta un'italiana nell'esplosione: almeno altri 10 feriti

Una cittadina italiana di 92 anni è morta nell'esplosione di Beirut e almeno dieci sono rimasti lievemente feriti. Lo confermano fonti della Farnesina, che stanno monitorando in tempo reale la situazi ...

Strage a Beirut, tra le vittime anche un'italiana di 92 anni: dieci lievemente feriti

Una cittadina italiana di 92 anni è morta nell’esplosione di Beirut e almeno dieci sono rimasti lievemente feriti. Lo confermano fonti della Farnesina, all’ambasciata d’Italia a Beirut. Si tratta, sec ...

Una cittadina italiana di 92 anni è morta nell'esplosione di Beirut e almeno dieci sono rimasti lievemente feriti. Lo confermano fonti della Farnesina, che stanno monitorando in tempo reale la situazi ...Una cittadina italiana di 92 anni è morta nell’esplosione di Beirut e almeno dieci sono rimasti lievemente feriti. Lo confermano fonti della Farnesina, all’ambasciata d’Italia a Beirut. Si tratta, sec ...