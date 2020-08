Maria De Filippi rivela come Emma Marrone venne a sapere del flirt tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez! (Di giovedì 6 agosto 2020) Sono passati ben 8 anni da quando Emma Marrone, all’epoca impegnata ad Amici di Maria De Filippi come guest star, scoprì che il suo fidanzato Stefano De Martino si era preso una cotta per Belen Rodriguez (al tempo ancora legata all’ex compagno Fabrizio Corona). Anche la showgirl argentina, infatti, in quel momento era ospite fissa del talent show di Canale 5 dove si esibiva in balli e tanghi che provava ore ed ore in sala prove con i ballerini professionisti tra cui figurava proprio Stefano. Così, proprio tra una prova di danza e l’altra, i due giovani si innamorarono e dopo un incidente in moto che li coinvolse entrambi furono loro stessi a ammettere in diretta tv di essersi presi una bella cotta ... Leggi su isaechia

Nel dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi nel 2012, Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono incontrati per la prima volta e da quel momento per entrambi è stato amore a prima vista.

