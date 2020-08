Maria De Filippi e il segreto di Stefano De Martino: «Ho detto io a Emma Marrone che era innamorato di Belen Rodriguez» (Di giovedì 6 agosto 2020) Alla fine è stata Maria De Filippi a svelare a Emma Marrone che l’allora fidanzato Stefano De Martino si era innamorato di Belen Rodriguez, allora ospite nel cast di “Amici”. Mentre Stefano e Belen si sono lasciati per la seconda volta, la conduttrice torna ai tempi lontani dell’inizio della loro storia. Su Leggo.it tutte le ultime notizie. L’edizione era quella del 2012 ed erano cominciate a circolare voci su una possibile liaison ancora segreta fra il ballerino e la showgirl argentina. A quel punto la conduttrice Maria De Filippi, sempre molto vicina agli alunni della sua scuola, ha preso la situazione in mano e, come confessato ... Leggi su attualitavip.myblog

