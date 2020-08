Maria De Filippi e il segreto di Stefano De Martino: 'Ho detto io a Emma Marrone che era innamorato di Belen Rodriguez' (Di giovedì 6 agosto 2020) Alla fine è stata a svelare a che l'allora fidanzato si era innamorato di , allora ospite nel cast di ''. Mentre Stefano e Belen si sono lasciati per la seconda volta, la conduttrice torna ai tempi ... Leggi su leggo

taeraindrops : RT @jenlisaswasabi: la cina si è accorta di non avere una maria de filippi e ha detto dobbiamo rimediare con lalisa celentano - jenlisaswasabi : RT @jenlisaswasabi: la cina si è accorta di non avere una maria de filippi e ha detto dobbiamo rimediare con lalisa celentano - blogtivvu : Maurizio Costanzo parla di Stefano De Martino in Rai citando Maria De Filippi (poi l'accenno a Belen... ????)? ? Il r… - zazoomblog : Maria De Filippi spiazza: Dissi io a Emma Marrone che Stefano De Martino si era innamorato di Belen Rodriguez -… - leggoit : Maria De Filippi e il segreto di Stefano De Martino: «Ho detto io a Emma Marrone che era innamorato di Belen Rodrig… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi Uomini e Donne, da Maria De Filippi anche il big di Temptation Island: gli ultimi rumors Liberoquotidiano.it Maria De Filippi e il segreto di Stefano De Martino: «Ho detto io a Emma Marrone che era innamorato di Belen Rodriguez»

Alla fine è stata Maria De Filippi a svelare a Emma Marrone che l’allora fidanzato Stefano De Martino si era innamorato di Belen Rodriguez, allora ospite nel cast di “Amici”. Mentre Stefano e Belen si ...

Maria De Filippi confessa: “Stefano non disse a Emma di Belen. Lo feci io”

Dopo 8 anni di gossip sfrenato sulla rottura tra Stefano De Martino ed Emma Marrone – consumatasi nel dietro le quinte di Amici –, ora parla Maria De Filippi che la storia la conosce molto bene. Anche ...

Alla fine è stata Maria De Filippi a svelare a Emma Marrone che l’allora fidanzato Stefano De Martino si era innamorato di Belen Rodriguez, allora ospite nel cast di “Amici”. Mentre Stefano e Belen si ...Dopo 8 anni di gossip sfrenato sulla rottura tra Stefano De Martino ed Emma Marrone – consumatasi nel dietro le quinte di Amici –, ora parla Maria De Filippi che la storia la conosce molto bene. Anche ...