Maria De Filippi e Costanzo, avete mai visto la loro casa? Dimora lussuosa nel cuore dei Parioli (Di giovedì 6 agosto 2020) E’ un appartamento elegante e raffinato, sito al Parioli, quello ove risiedono Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, giunti alle nozze d’argento. Un suo squarcio è stato mostrato nel corso di una diretta a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Maria de Filippi e Costanzo in un regno Sono molto riservati Maria De Filippi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

LGramellini : RT @ecambiaghi: Stasera tutta la disperazione di @arcoll86 in diretta. Maria De Filippi scansati - infoitcultura : Uomini e Donne, da Maria De Filippi anche il big di Temptation Island: gli ultimi rumors - kermit290179 : RT @ecambiaghi: Stasera tutta la disperazione di @arcoll86 in diretta. Maria De Filippi scansati - RadioMDN : RT @ecambiaghi: Stasera tutta la disperazione di @arcoll86 in diretta. Maria De Filippi scansati - ginlemon8______ : RT @cestlaviemacher: Javi fa ufficialmente parte del Birmingham Royal Ballet ?????????????? PERCHÉ IL MONDO DELLA DANZA SA ?? Ciao Cannito ??? Ciao… -