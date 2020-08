Marco Baldini senza freni: “Preferisco rimanere con le pezze al cu*o. E la Balivo…” (Di giovedì 6 agosto 2020) Marco Baldini senza freni. Il noto conduttore radiofonico, nonché personaggio televisivo, ha tenuto una diretta Facebook durante la quale ha deciso di tirare le somme di quella che è, attualmente, la sua vita professionale. Il 61enne toscano è stato quest’anno uno degli ospiti fissi di Vieni da Me. E ha colto l’occasione per parlare di questa esperienza e di quello che ha rappresentato per lui. «Alla mia età si va in tv solo per fare cose che mi divertono. L’ultimo esperimento che ho fatto, che mi ha fatto guadagnare dei soldini, che ancora devo vedere, ma che comunque arriveranno, è il programma che ho fatto con Caterina Balivo», ha raccontato. Il pensiero su Caterina Balivo A quanto pare, l’esperienza vissuta a Vieni da Me è stata ... Leggi su velvetgossip

marco_baldini : @neXtquotidiano Quaresima, un cognome, una garanzia! - zazoomblog : Marco Baldini: le parole su Caterina Balivo e il rifiuto a tre show importanti - #Marco #Baldini: #parole… - toysblogit : Marco Baldini: 'Mi hanno offerto tre programmi importanti, ma ho rifiutato, preferisco… - SerieTvserie : Marco Baldini: 'Mi hanno offerto tre programmi importanti, ma ho rifiutato, preferisco rimanere con le pezze al cul… - tvblogit : Marco Baldini: 'Mi hanno offerto tre programmi importanti, ma ho rifiutato, preferisco rimanere con le pezze al cul… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Baldini Marco Baldini rifIuta tre programmi tv: "Preferisco rimanere con le pezze al cul0" TVBlog.it Marco Baldini ha rifiutato tre programmi in tv: perchè l’ha fatto?

Marco Baldini durante una diretta su Facebook ha voluto svelare un retroscena sul suo lavoro: ha rifiutato tre programmi molto importanti, ecco quali sono. Marco Baldini dopo parecchio tempo è tornato ...

Marco Baldini: le parole su Caterina Balivo e il rifiuto a tre show importanti

Tempo di bilanci e riflessioni per Marco Baldini che quest’anno è stato ospite fisso di Vieni da Me, programma del pomeriggio di Rai Uno condotto da Caterina Balivo (la trasmissione è stata archiviata ...

Marco Baldini durante una diretta su Facebook ha voluto svelare un retroscena sul suo lavoro: ha rifiutato tre programmi molto importanti, ecco quali sono. Marco Baldini dopo parecchio tempo è tornato ...Tempo di bilanci e riflessioni per Marco Baldini che quest’anno è stato ospite fisso di Vieni da Me, programma del pomeriggio di Rai Uno condotto da Caterina Balivo (la trasmissione è stata archiviata ...