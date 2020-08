Mara Venier vuole De Martino a Domenica In: “Avrà un ruolo inedito” (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stefano De Martino potrebbe sbarcare a Domenica In con (e grazie) a Mara Venier. Dopo aver abbandonato i panni da ballerino, Stefano ha indossato quelli di conduttore di “Made In Sud” e “Stasera Tutto è Possibile” conquistando il pubblico che lo ha acclamato per la sua bravura e innata simpatia. Ad accorgersi del suo talento anche “Zia Mara”, come si definisce spesso la Venier. Momentaneamente infortunata al piede, Mara pensa già a settembre, quando al termine delle vacanze, riprenderà la mesa in onda di Domenica In e la conduttrice, secondo quanto riportato dalla rubrica “Sussurri fra divi” di “Diva e donna”, mentre si riposa ... Leggi su anteprima24

zazoomblog : Mara Venier torna bambina e scorda il dolore: piena d’amore - #Venier #torna #bambina #scorda - zazoomblog : Stefano De Martino a Domenica In: Mara Venier fa sul serio - #Stefano #Martino #Domenica #Venier - mmartilivess : Ho appena scoperto che Paolo Bonolis é un incrocio tra Mara Venier e Luca Marinelli - MondoTV241 : Non c'è pace per Mara Venier, nuovo infortunio (VIDEO) #maravenier - 2ntmglm : RT @commentotutto: Barbara D'Urso, Maria de Filippi, Mara Venier e Federica Panicucci #DayDreamer -