Mara Venier, la conduttrice si sfoga: “Ho passato l’inferno” (Di giovedì 6 agosto 2020) Mara Venier si toglie qualche sassolino dalla scarpa, nonostante il successo del suo Domenica In. “Ho passato l’inferno, inutile girarti intorno” Mara Venier si toglie qualche sassolino dalla scarpa in una lunga intervista al settimanale Oggi in cui parla di lei, della trasmissione e del momento difficile avuto nel pieno della pandemia. Ma nonostante il successo ottenuto dalla sua trasmissione domenicale la scorsa stagione (sono testimoni i dati dello share, sempre alti), Mara Venier ha qualcosa da ridire, prendendosi comunque qualche rivincita su chi la credeva superata. Parla chiaramente di rivincita su chi la aveva “rottamata“. “Mi avevano detto esplicitamente che ero vecchia – dice nell’intervista ... Leggi su bloglive

