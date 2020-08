Manutenzione delle strade provinciali, allo Rocca sottoscritto nuovo accordo con Esaf (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiStamani è stato sottoscritto alla Rocca dei Rettori, come annunciato nei giorni scorsi, il contratto relativo ad un lotto di lavori di Manutenzione per 300 chilometri di strade provinciali sannite, in aggiunta a quello per altri circa 900 chilometri, già da mesi in esecuzione. Con la firma del contratto si chiude anche questa parte della Vertenza di lavoro del Consorzio Esaf, individuato ed incaricato dalla Regione Campania di dare esecuzione ad un appalto di 18 milioni di Euro circa suddiviso in due lotti, sotto la supervisione e sorveglianza da parte della Provincia di Benevento, che aveva visto nei giorni scorsi numerose proteste da parte dei 190 lavoratori per le strade di Benevento. Il rappresentante legale del Consorzio di ... Leggi su anteprima24

