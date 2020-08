Manuela Arcuri Instagram, irresistibile in costume a bordo piscina: «Che incanto!» (Di giovedì 6 agosto 2020) L’attrice Manuela Arcuri ha pensato bene di movimentare la giornata dei suoi oltre 300 mila follower su Instagram con uno scatto a dir poco paradisiaco. L’artista con il suo fisico perfetto può davvero far invidia a moltissime ventenni. La foto a bordo piscina mentre prende il sole ha letteralmente scatenato la fantasia dei suoi ammiratori. Il bikini in stile “animalier” non è passato minimamente inosservato. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da like e commenti. Non c’è nulla da fare, è lei la donna dei sogni dei suoi fan. Leggi anche –> Manuela Arcuri, festa di compleanno per Mattia: «Abbiamo dimenticato per poco il ... Leggi su urbanpost

peppe_p_94 : @Ilsolito_In Ma come? La celeberrima statua di Manuela Arcuri a Porto Cesareo! - CentCaps : RT @dea_channel: la divina Manuela Arcuri in bikini rettiloso ?????????? - Ducainvitto1 : RT @dea_channel: la divina Manuela Arcuri in bikini rettiloso ?????????? - dea_channel : la divina Manuela Arcuri in bikini rettiloso ?????????? - _Alessio_88 : @justcallme_sug @Jade___Mermaid Tipo me ogni volta che compare Natalia Estrada e Manuela Arcuri -

Ultime Notizie dalla rete : Manuela Arcuri Manuela Arcuri pronta a tornare sul set: “Lavorano sempre gli stessi, certe fiction mi hanno… Il Fatto Quotidiano Le immagini di Manuela Arcuri in Sardegna con la famiglia

Prima di dedicarsi nuovamente al lavoro, la showgirl si è concessa qualche giorno di relax ...

