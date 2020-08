Mamma mia: trama, canzoni, cast e streaming del film (Di giovedì 6 agosto 2020) Questa sera, giovedì 6 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Mamma Mia, film del 2008 diretto da Phyllida Lloyd. Adattamento cinematografico dell’omonimo musical, basato sulle musiche del gruppo svedese ABBA, su soggetto e sceneggiatura da Catherine Johnson. Ma qual è la trama? E il cast completo del film? Di seguito tutte le informazioni. trama La ventenne Sophie, che è in procinto di sposarsi con il suo fidanzato Sky, vive sulla piccola isola di Kalokairi, in Grecia dove, assieme alla madre Donna, gestisce un hotel chiamato Villa Donna. Sophie sente che nella vita le è sempre mancato qualcosa, dato che non ha mai potuto conoscere suo padre ; Un giorno trova un vecchio diario della madre, in cui lei racconta la sua gioventù e i suoi ... Leggi su tpi

stanzaselvaggia : Mamma mia. #beirut - CottarelliCPI : Nel 1945 mio papà aveva 23 anni, mia mamma 20. Gente come loro ricostruì l'Italia dopo la guerra, non il piano Mars… - borghi_claudio : Lascio (momentaneamente) Roma e la mia casetta SENZA ASCENSORE. Un ringraziamento a mio papà che, a 80 anni, si è f… - kamsamnidajimin : @VNTina95 MAMMA MIA COMME STO - luludisa1969 : RT @Giulia2323: Nel 1931 del 6 agosto nasceva la mia mamma....anche con tanti problemi ma é qui con noi e ne compie 89 ...????????????????????… -