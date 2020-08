Mamma Mia!: il cult con Maryl Streep (Di giovedì 6 agosto 2020) Mamma Mia!, un film che non ha bisogno di presentazioni. Indelebile nella nostra memoria sin dalla prima visione nel 2008, grazie alle canzoni degli ABBA ed alla consueta bravura di Meryl Streep. Diretto da Phyllida Lloyd (The Iron Lady), sceneggiato da Catherine Johnson ed ispirato dal film Buonasera, signora Campbell. Mamma Mia! è una commedia sentimentale, un film musicale, e tanti altri ancora potrebbero essere i modi per descriverlo, eppure nessuno di questi sarebbe sufficiente a definirlo per davvero. A raccontare l’essenza di una pellicola che, in pochissimi mesi, si trasformò in un fenomeno culturale mondiale. Il film venne distribuito nelle sale americane il 18 luglio 2008, mentre in quelle italiane il 3 ottobre dello stesso anno. Mamma ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

stanzaselvaggia : Mamma mia. #beirut - CottarelliCPI : Nel 1945 mio papà aveva 23 anni, mia mamma 20. Gente come loro ricostruì l'Italia dopo la guerra, non il piano Mars… - AlbertoBagnai : Mamma mia! - MesinaArt : @savannah_nike Mamma mia,????Buongiorno bellissima Savannah???? - seventysqueen : @centauruswlfhrd mamma mia lezatos -

Ultime Notizie dalla rete : Mamma Mia Pellegrini: "Mamma mia! Ho già 32 anni e sono ancora qui, pronta a lottare" La Gazzetta dello Sport Chiede distanza per il figlio malato, aggredita in spiaggia: “Tienilo a casa. Il Covid non esiste”

“Il Covid non esiste. Se suo figlio è malato lo tenga chiuso in casa”. Se lo è sentito gridare addosso, con una cattiveria immotivata, una mamma coraggiosa, da due turiste della costa apuana, in Tosca ...

Carlo Verdone: "Resto fan di grandi artisti come Morricone e Troisi, mi tengo stretta la mia umanità"

Carlo Verdone ricorda Ennio Morricone: "Gli vorrò sempre bene, ha dato poesia ai miei primi film" Si è spento all'età di 91 anni Ennio Morricone, il noto compositore che ha regalato al cinema mondiale ...

“Il Covid non esiste. Se suo figlio è malato lo tenga chiuso in casa”. Se lo è sentito gridare addosso, con una cattiveria immotivata, una mamma coraggiosa, da due turiste della costa apuana, in Tosca ...Carlo Verdone ricorda Ennio Morricone: "Gli vorrò sempre bene, ha dato poesia ai miei primi film" Si è spento all'età di 91 anni Ennio Morricone, il noto compositore che ha regalato al cinema mondiale ...