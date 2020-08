Mamma Mia! Chi è il padre di Sophie? (Di giovedì 6 agosto 2020) Ci sono svariate scene in Mamma Mia! che implicano chi sia il vero padre di Sophie, sebbene questo aspetto non venga mai rivelato esplicitamente. Molte scene di Mamma Mia! implicano chi sia il vero padre di Sophie, sebbene questo aspetto non venga mai rivelato esplicitamente; ma c'è una risposta semi-ufficiale: secondo la sceneggiatrice Catherine Johnson e la regista Phyllida Lloyd, il padre di Sophie è lo svedese Bill Anderson, interpretato da Stellan Skarsgård. Il personaggio di Bill, in realtà, era australiano nella produzione teatrale originale, ma in questo film, a causa di una decisione congiunta della sceneggiatrice e della regista, è uno svedese, il che significa che ... Leggi su movieplayer

stanzaselvaggia : Mamma mia. #beirut - CottarelliCPI : Nel 1945 mio papà aveva 23 anni, mia mamma 20. Gente come loro ricostruì l'Italia dopo la guerra, non il piano Mars… - borghi_claudio : Lascio (momentaneamente) Roma e la mia casetta SENZA ASCENSORE. Un ringraziamento a mio papà che, a 80 anni, si è f… - anderslturner : guardare mamma mia con juliet è tipo come scalare l'Everest . - lanamylight : mi era proprio mancato mamma mia?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -