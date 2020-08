Mamma e figlio scomparsi in Sicilia, ecco cosa sappiamo finora. Quattro giorni di ricerche senza risultati: le ipotesi degli inquirenti (Di giovedì 6 agosto 2020) Sono tanti gli interrogativi sulla scomparsa di Viviana Parisi, di 43 anni, e del figlio Gioele, di 4 anni. Una sparizione avvenuta lunedì dopo un piccolo incidente lungo l’autostrada Messina-Palermo, all’altezza di Caronia, che è al momento un vero e proprio grattacapo per gli inquirenti. Sono pochi i passi avanti fatti in questi giorni, nonostante il grande dispiegamento di forze – 70 uomini, tre unità cinofile, droni ed elicotteri – per setacciare la zona in cui è stata vista per l’ultima volta. Nelle ultime ore gli investigatori hanno passato al vaglio anche diverse segnalazioni, almeno 4, di persone che avrebbero visto Parisi assieme al figlio: a Patti, a Barcellona, a Letojanni e a Giardini-Naxos. Tutte località in direzione Catania, cioè in ... Leggi su ilfattoquotidiano

