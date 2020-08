Maltempo Puglia, violento temporale nel Foggiano: allagamenti e disagi (Di giovedì 6 agosto 2020) Diversi i disagi causati dal violento temporale che si è abbattuto, ieri notte, su gran parte della provincia di Foggia causando allagamenti in abitazioni e strade. La situazione più difficile è stata registrata tra Lesina e Marina di Lesina – sul Gargano – dove sono stati numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco anche con idrovore per liberare numerosi box e scantinati. Diverse anche le azioni dei Vigili del fuoco per automobilisti rimasti in panne per la violenza della pioggia. La situazione in questa zona sta lentamente tornando alla normalità anche se diverse abitazioni lamentano ancora la mancanza di energia elettrica. disagi alla circolazione anche sulla strada provinciale 46, tra Torremaggiore e San Paolo di Civitate che risulta ancora interrotta ... Leggi su meteoweb.eu

