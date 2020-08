Maltempo di inizio agosto: la Regione chiede lo stato di emergenza (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Presidente della Regione Piemonte in accordo con l'Assessore alla Protezione Civile ha trasmesso oggi al Governo la richiesta di stato di emergenza per gli eventi temporaleschi del 1-2-3 agosto che ... Leggi su gazzettadasti

Cefalù, 6 agosto 2020 - Sono immagini impressionanti quelle che arrivando da Cefalù, in Sicilia, dove ieri una violenta tromba d'aria si è abbattuta sulla costa, travolgendo la spiaggia della cittadin ...Il Presidente della Regione Piemonte in accordo con l’Assessore alla Protezione Civile ha trasmesso oggi al Governo la richiesta di stato di emergenza per gli eventi temporaleschi del 1-2-3 agosto che ...