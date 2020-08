MacBook non carica anche se collegato, ecco il motivo (Di giovedì 6 agosto 2020) Può capitare che, in alcuni portatili MacBook della nuova serie macOS Catalina 10.15.5, anche se il cavo è collegato all’alimentatore e alla corrente, l’utente veda il messaggio del sistema “Non in carica”. Non è un bug, ma anzi, una funzionalità dedicata proprio ad una più lunga durata della batteria. Apple spiega perché avviene questa presunta “anomalia”, in un nuovo documento di supporto. La mancata ricarica è dovuta alla nuova funzione di “Gestione stato della batteria”, integrata e attiva nei nuovi MacBook. Si tratta di una funzione che monitora le abitudini di utilizzo e le operazioni di ricarica dell’utente, per ottimizzarle e prolungare la vita utile ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : MacBook non carica anche se collegato, ecco il motivo - ProntoPCBaveno : Il #MacBook non si ricarica? Potrebbe essere normale, anzi una cosa ben fatta - Bobe_bot : Il MacBook non si ricarica? Potrebbe essere normale (Zeus News - Olimpo Informatico) - PoloInfoIt : Il MacBook non si ricarica? Potrebbe essere normale - stringimiricc : Non so se comprare un IPad o un MacBook ?? -