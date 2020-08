Lutto nel mondo della Tv, l’auto finisce in acqua: il noto conduttore perde la vita (Di giovedì 6 agosto 2020) Un drammatico incidente ha coinvolto un noto volto della televisione, l’auto del conduttore è finita in acqua a seguito di un tragico incidente, non c’è stato niente da fare. Fonte Fotto: PixBayUn tragico incidente, avvenuto martedì mattina, ha lasciato in Lutto l’intero mondo della tv. Ha perso la vita all’età di 70 anni Brian Black, la sua auto è finita in acqua nel porto di Strangford. Si tratta dell’ex volto di punta dell’emittente UTV, fortemente colpita dalla tragedia. Morto Brian Black, Lutto per la Tv Fonte Foto: TwitterBrian Black è finito in acqua nel porto di Strangford a seguito di ... Leggi su chenews

SucatelaAScle : Non so se aspetto di più le rosicate milaniste oppure galopeira nel suo giorno di lutto - Notiziedi_it : Lutto nel mondo del giornalismo, addio a Sergio Zavoli - CiaoKarol : Ogni giorno una Lode a Maria 6 agosto 2020, Madonna di Lezzeno, prega per noi: “O Vergine Madre, asciuga Tu le lacr… - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Lutto nel cuore di Napoli, muore attore di Un Posto al Sole e de L'Amica Geniale - Maumetto : Lutto per tutta questa sofferenza nel mondo e ancora non finisce questo 2020 -