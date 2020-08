Lutto nel mondo del cinema napoletano: morto Marco Malapelle (Di giovedì 6 agosto 2020) Lutto nel mondo del cinema napoletano. È scomparso Marco Malapelle, 33 anni. Dopo aver iniziato come modello, aveva lavorato in Un posto al sole, ne L’Amica Geniale e in diverse fiction Rai. Marco, conosciuto al Rione Sanità come «o’ gemello» per via del fratello gemello Carmine, lavorava nel comparto delle riprese video cinematografiche come macchinista. Poco tempo fa gli era stato diagnosticato un tumore che, purtroppo, non è riuscito a curare. Leggi su vanityfair

