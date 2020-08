L’ultima gioia regalata a Vito, il cuore d’oro di Koulibaly e Ghoulam: la storia (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una sorpresa ad un grande tifoso del Napoli costretto a letto da una gravissima malattia: qualche settimana fa Koulibaly e Ghoulam hanno fatto visita a Vito, anziano giardiniere di Lacco Ameno da tempo malato e non più in grado di camminare, il cui unico svago erano le partite in tv del Napoli. I due calciatori azzurri si trovavano ad Ischia per qualche giorno di vacanza ed Ivan, vicino di casa di Vito che avrebbe dovuto condurli per mare per una escursione col suo motoscafo, gli chiede di passare qualche minuto in compagnia del suo anziano amico per donargli un po’ di felicità. I due accettano subito di buon grado e fanno la graditissima sorpresa al tifoso isolano, da diversi anni costretto a letto e che viveva in una casa in zona Fango danneggiata dal ... Leggi su anteprima24

Milanesimo1 : Attenzione a #Messi il Milan ci prova seriamente, Elliot vuole regalare l'ultima gioia al popolo milanista, vicina… - Chiaralbatros : l'ultima settimana di gioia ?? dopodiché il buio ?? #DayDreamer - ansiogenaaf : RT @FrederickSeb: Credo non esista nulla da tifoso paragonabile all'altalena di emozioni che provocò l'ultima gara del mondiale 2012. Dalla… - Nicosig1997 : RT @FrederickSeb: Credo non esista nulla da tifoso paragonabile all'altalena di emozioni che provocò l'ultima gara del mondiale 2012. Dalla… - Giovann86992444 : @seanchefosse L ultima è la piu probabile. Povera gioia -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima gioia Saonara: Trasporto scolastico 2020-2021: Domande Padova News