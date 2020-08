Lucy Boynton, nuovo volto dell’iconica fragranza Chloé (Di giovedì 6 agosto 2020) Frangetta leggera porta aperta, ciglia lunghissime che tutte le donne del mondo le invidiano e un viso angelico che mostra spesso delicatamente truccato o acqua e sapone: «Lei è Chloé», afferma Simona Cattaneo, Presidente Luxury di Coty. Lei è Lucy Boynton, 26 anni, fidanzata del premio Oscar Ramy Malek, nuovo volto dell’iconica Eau de Parfum e della nuova Eau de Toilette che arriverà in profumeria il prossimo settembre. Leggi su vanityfair

L'attrice britannica è la nuova musa della fragranza cult della maison francese, a settembre anche nella versione Eau de Parfum, più intensa Frangetta leggera porta aperta, ciglia lunghissime che tutt ...Coty sceglie Lucy Boynton come nuova testimonial per la fragranza Chloé signature. L'attrice ventiseienne, nata a New York ma cresciuta a Londra, vanta già una carriera in ascesa tra palcoscenico, tel ...