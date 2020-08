«L’omosessualità è una malattia mentale causata anche dai vaccini»: le parole shock del consigliere ex M5s (Di giovedì 6 agosto 2020) «L’omosessualità porta alla morte» e «va capito perché sia stata tolta dalle malattie mentali». Sono queste alcune delle frasi shock pronunciate da Massimiliano Quaresima, consigliere del XII Municipio a Roma, ex esponente del M5s, ora passato al Gruppo misto, che si è scagliato duramente contro la mozione di adesione del municipio alla campagna “Dà voce al rispetto” che sostiene l’approvazione del ddl Zan contro l’omotransfobia. Cosa ha detto parole durissime, pronunciate ieri nel corso della seduta ufficiale (in videoconferenza) del consiglio del XII Municipio. «C’è qualcosa che va rivisto e capito sul motivo che ha portato l’omosessualità a essere depennata dalle malattie mentali nel ’90», ha detto ... Leggi su open.online

