Locatelli: "Nel 27% dei casi il virus viaggia con gli asintomatici. Attenzione durante le vacanze" (Di giovedì 6 agosto 2020) Si appella a chi sta per andare in ferie e rischia di dimenticare le regole anti-Covid: Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, parla al Corriere della Sera della situazione attuale dell’Italia e del problema degli asintomatici. «L’Italia è in una situazione tra le più favorevoli al mondo. Però ai vacanzieri raccomandiamo senso di responsabilità. Il virus circola e nel 27% circa dei casi viaggia con gli asintomatici. Rischiamo di poter essere magari contagiati da persone che stanno bene».Secondo Locatelli, ci aspettano tre snodi importanti d’ora in avanti.«Il primo sarà la ripresa delle attività didattiche frontali nelle scuole. Farle ripartire è la ... Leggi su huffingtonpost

