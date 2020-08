Lo street artist Tvboy omaggia Catania con un'opera dedicata a Sant'Agata (Di giovedì 6 agosto 2020) Lo street artist Tvboy celebra la Sicilia, Catania in particolare, con una nuova opera dedicata a Sant'Agata. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto ha realizzato in pescheria una raffigurazione che ... Leggi su cataniatoday

GayNewsItaly : Tvboy, lo street artist Lgbti-friendly, sbarca a Catania con tre nuove opere - flapper71 : Caring about UNO #documentario realizzato dagli studenti della @RUFA_University @Gabilabi1997 @ViviCreativo… - BornCrazyIt : 'Melodia del sogno e della realtà'. L'arte di strada è qualcosa di meraviglioso ?? #borncrazy #street #art… - vale_frezz : Guido Bisagni, per il pubblico, è 108: street artist di fama mondiale, ha radici ben salde nella sua Alessandria. “… - LaStampa : Guido Bisagni, per il pubblico, è 108: street artist di fama mondiale, ha radici ben salde nella sua Alessandria. “… -