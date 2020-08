“Lo faccio per stare meglio domani”, Sabrina Salerno rivela il suo segreto di bellezza (Di giovedì 6 agosto 2020) Sabrina Salerno ha da poco caricato delle stories su Instagram in cui rivela ai suoi fan che cosa sta facendo per rimanere in forma e stare meglio. Sabrina Salerno (fonte foto: Instagram, @SabrinaSalernofficial)Sabrina Salerno è una delle showgirl più apprezzate in questo momento. Con i suoi 52 anni e un fisico da favola fa concorrenza a qualsiasi ragazzina, tanto che i suoi follower la idolatrano sempre di più. A rilanciarla nel mondo dello spettacolo, dopo anni di assenza, è stata la sua partecipazione al Festival di Sanremo che ha condotto insieme ad Amadeus e ad altre donne tra cui Diletta Leotta e Antonella Clerici. Ma la Salerno ha ... Leggi su chenews

TizianoFerro : Non ho meriti, ma posso alzare un po’ la voce. E lo faccio oggi per ricordarvi anche di questi eroi. Perché loro sì… - antimo61 : RT @noitre32: 'Pagate in nero, io lo faccio'. Paragone lo ha detto veramente: roba da ovazione. E i ristoratori ringraziano - Tannhauser00 : @22rufi66 Faccio lo slalom come il buon vecchio Tomba - inmycarradio : @joshuasbyou perchè te sei underrated ma tanto io non capisco perchè boh te posta un bel disegno e vedi che ti do i… - ANGELA42366733 : @SalvoBulgarella @ultimenotizie Per curarli bisogna individuarli Quando li trovi hanno già agito. Lo so sono malat… -

Ultime Notizie dalla rete : “Lo faccio Vittorio Brumotti: "Io, aggredito dagli spacciatori: dietro di loro ho visto la 'ndrangheta" Corriere della Sera