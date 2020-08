Livorno, incidente sulla Fi-Pi-Li: muore motociclista di 22 anni, campione di arti marziali (Di giovedì 6 agosto 2020) Un motociclista, Simone Petri, 22 anni, campione di arti marziali, è morto sulla Fi-Pi-Li a causa di un incidente. Il mezzo è andato in fiamme. L'incidente, sulle cui cause sono ancora in corso gli accertamenti della Polizia stradale, è avvenuto tra le due uscite Interporto in direzione Firenze Leggi su firenzepost

