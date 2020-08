L’Italia è tra i Paesi meno digitalizzati in Europa (anche quest’anno) (Di venerdì 7 agosto 2020) Quartultimi. Migliori solo di Romania, Grecia e Bulgaria. Il report della Commissione europea sulla digitalizzazione degli Stati membri è impietoso nei confronti dell’Italia. Con i suoi 43,6 nell’Indice di digitalizzazione dell’economia e della società (Desi) il nostro Paese è più basso di 9 punti della media dell’Unione europea. Sopra questa soglia ci sono non solo i Paesi nordici (che conquistano la vetta della classifica) ma anche Spagna, Germania in Francia. Tutte più alte delle media Ue. Una posizione coerente con l’andamento degli ultimi anni (nel 2019 eravamo 24°). Per calcolare l’indice Desi la Commissione europea si basa su quattro parametri: connettività, capitale umano, l’uso di internet da parte dei cittadini, l’integrazione e lo sviluppo delle ... Leggi su open.online

