Lione, Garcia: «Vendetta contro la Juventus? Niente mi riporta alla Roma» (Di giovedì 6 agosto 2020) Rudi Garcia dimentica il passato alla Roma e non cerca Vendetta contro la Juventus: le parole dell’allenatore del Lione Rudi Garcia, allenatore del Lione, sfiderà la Juventus per il ritorno degli ottavi di Champions League. Conterà solamente il presente e non il passato alla Roma. VENDICARSI DAI TEMPI DELLA Roma – «È un altro momento, un’altra squadra e un’altra competizione. Non c’è Niente che mi riporta al passato. Poi non ci sono i tifosi, e il calcio è fatto per essere giocato col pubblico. Spero che presto potranno tornare». Leggi su ... Leggi su calcionews24

