Licia Nunez, la confessione: “Pensavo di essere discriminata” (Di giovedì 6 agosto 2020) Retroscena importanti per quanto riguarda la sfera personale di Licia Nunez, che ha svelato al periodico Mio tutte le novità sui problemi del passato Licia Nunez è stata una delle più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Ai microfoni del periodico Mio, l’attrice ha svelato il suo rapporto con la compagna Barbara: “Nel momento … L'articolo Licia Nunez, la confessione: “Pensavo di essere discriminata” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

uhhuhherfanspag : RT @Bianconera1897: Stavo pensando che noi collezioniamo foto di licia come se fossero figurine dei calciatori??finiremo col dire ce l'ho mi… - Bianconera1897 : Stavo pensando che noi collezioniamo foto di licia come se fossero figurine dei calciatori??finiremo col dire ce l'h… - naley23 : Niente da fare qualsiasi cosa faccia Licia Nunez fa sempre la differenza #licianunez #licianuneznotforall - Alexm101 : Io voglio ascoltare Licia Nunez in radio , tv , teatro. #licianuneznotforall - Franzyskaner : Faccio una dose di ventolin e torno.. ?? Licia Nunez 4 Alviero Martini ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Licia Nunez Licia Nunez, restroscena GF Vip: “Temevo di essere discriminata” Lanostratv Licia Nunez, restroscena GF Vip: “Temevo di essere discriminata”

Per anni Licia Nunez, una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, era stata molto riservata circa la sua sessualità. In un’intervista concessa al periodico Mio, però, l’attric ...

Dayane Mello nel cast del GF Vip: incluso ‘pacchetto gossip’ su Belen

Dayane Mello farà parte del cast del Grande Fratello Vip 5. Ad annunciarlo in esclusiva è il magazine Oggi, con un articolo firmato dal giornalista Alberto Dandolo. Secondo il settimanale, la modella ...

Per anni Licia Nunez, una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, era stata molto riservata circa la sua sessualità. In un’intervista concessa al periodico Mio, però, l’attric ...Dayane Mello farà parte del cast del Grande Fratello Vip 5. Ad annunciarlo in esclusiva è il magazine Oggi, con un articolo firmato dal giornalista Alberto Dandolo. Secondo il settimanale, la modella ...