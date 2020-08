Libano macerie che fanno male (Di giovedì 6 agosto 2020) Casuale o dolosa, in un deposito di nitrato d’ammonio o in un arsenale di missili, l’esplosione che ha devastato il porto di Beirut e parte importante della città è il simbolo più terribile ed efficace della fine di quello che veniva definito «miracolo libanese». Ovvero, la navigazione relativamente tranquilla, tra i flutti perigliosi del Medio Oriente, di un naviglio piccolo (5,5 milioni di persone), circondato da vicini agguerriti e minacciosi (Israele e Siria, che l’hanno occupato a turno), segnato dalle divisioni etniche e religiose (18 confessioni, di cui 12 musulmane e 6 cristiane) ma abbastanza pragmatico da organizzare una spartizione scientifica delle cariche (presidente della Repubblica cristiano, capo dell’Esercito musulmano sunnita, presidente del Parlamento musulmano sciita…) per accontentare ogni possibile ... Leggi su ecodibergamo

