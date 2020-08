L'estate ha il sapore del jazz: parata di artisti nel fine settimana (Di giovedì 6 agosto 2020) Arezzo 6 agosto 2020 - jazz protagonista di questo fine settimana con quattro festival, il jazz on the corner, i giovedì di Cortona, il Festival delle Musiche e il Mammut jazz Fest. Si comincia ... Leggi su lanazione

Arezzo 6 agosto 2020 - Jazz protagonista di questo fine settimana con quattro festival, il Jazz on the corner, i giovedì di Cortona, il Festival delle Musiche e il Mammut Jazz Fest. Si comincia staser ...

Bacio tra Maria Elena Boschi e Berruti

Sono tanti i gossip di questa estate post lockdown. E dopo il triangolo d’amore dal sapore di drama familiare di Belen, De Martino e Marcuzzi, c’è un altro pettegolezzo che sta facendo il giro del web ...

