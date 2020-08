“Lesbica che sta con comunista”, l’agghiacciante Adinolfi-pensiero su Paola Turci e Francesca Pascale (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo aver visto la fotografia del bacio tra Paola Turci e Francesca Pascale, immancabile il commento omofobo, fuori luogo e pieno di rabbia di Mario Adinolfi che, come un opinionista qualsiasi, ha deciso ancora una volta di esprimere la sua opinione (di cui nessuno sentiva l’esigenza). Adinolfi: “Lesbica che sta con comunista”, l’agghiacciante pensiero su... L'articolo “Lesbica che sta con comunista”, l’agghiacciante Adinolfi-pensiero su Paola Turci e Francesca Pascale proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Francesca30301 : RT @marioadinolfi: Ricordo il sorriso mesto di quando lei gli portò Luxuria a cena a Palazzo Grazioli, con tanto di selfie a cui si vede ch… - RenataCArt : RT @MaxDelPapa: Sei lesbica, seduci un vecchio miliardario, lo molli, pretendi 20 milioni di bonus 'perché non posso tornare alla vita di p… - IsabellaDaragon : RT @MaxDelPapa: Sei lesbica, seduci un vecchio miliardario, lo molli, pretendi 20 milioni di bonus 'perché non posso tornare alla vita di p… - latiziabionda_ : E così ora tutti sorpresi nel sapere che Paola Turci sta con una tipa Ma il mio radar da lesbica accanita me lo di… - MNdatv : RT @marioadinolfi: Ricordo il sorriso mesto di quando lei gli portò Luxuria a cena a Palazzo Grazioli, con tanto di selfie a cui si vede ch… -

